Powell se diz preocupado com rumos da democracia russa No dia de sua chegada à Rússia, o secretário americano de Estado, Colin Powell, publicou um artigo na capa do jornal russo Izvestia no qual expressa sua preocupação sobre os rumos da democracia russa e deixa claro que há limites para o relacionamento EUA-Rússia "atingirem seu potencial", se os dois países não compartilharem os mesmos valores. Ele relaciona algumas questões que suscitam "perplexidade" em Washington. "O sistema democrático russo parece não ter encontrado ainda o equilíbrio essencial entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário", escreveu Powell. "O poder político ainda não está inteiramente respaldado na lei." Powell questionou também a política russa na Chehênia e as relações do país com ex-repúblicas soviéticas, em particular a Geórgia e a Moldávia, na qual a Rússia mantém duas bases militares. O governo americano tem insistido na necessidade da retirada das forças russas desses países. Apesar de Powell ter adotado a linguagem diplomática, o texto foi uma crítica incomum dos EUA à Rússia, que tem trabalhado estreitamente com o governo americano no combate ao terrorismo e tem cooperado em questões regionais, como a crise da Coréia do Norte. Depois de se encontrarem hoje no Kremlin, Powell e o presidente russo, Vladimir Putin, não esconderam suas divergências, mas fizeram questão de destacar a "solidez" das relações entre os dois países. "Quero assegurar-lhes que a política da Rússia para com os EUA é estável e previsível", disse Putin, frisando que esse quadro permite superar "divergências táticas". O secretário americano, após mencionar também "desacordos e divergências", disse que o nível das relações entre os dois países favorece a discussão desses temas de maneira "franca e honesta", e citou a boa cooperação em vários aspectos, como Iraque e Afeganistão. Rússia e Estados Unidos estreitaram rapidamente seus vínculos depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. Putin apoiou a invasão americana do Afeganistão e não interferiu no uso de bases na ex-república soviética do Usbequistão pelas tropas americanas, entre outras investidas dos EUA na Ásia Central - tradicional área de influência russa. O chanceler russo, Igor Ivanov, com quem Powell também se reuniu, garantiu que a Rússia retomará negociações com a Geórgia para a retirada das tropas tão logo se forme o novo governo georgiano. Isso ficou acertado num contato entre Ivanov e o presidente Mikhail Saakashvili, no domingo, em Tbilisi. A declaração agradou a Powell, que esteve domingo na posse do presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili. Para tranqüilizar o governo russo, Powell afirmou que os EUA não têm intenção de criar bases militares na Geórgia e a missão americana de instrução militar, enviada ao território georgiano em 2002, está para encerrar-se. Rússia e EUA disputam influência sobre a Geórgia, um pequeno país estrategicamente localizado entre os países produtores de petróleo no Mar Cáspio e o Mar Negro. A Geórgia tem pressionado pela retirada das tropas russas, mas o ministro da Defesa da Rússia tem dito que ela levará pelo menos 11 anos.