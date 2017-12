Powell se encontra com Lula e Amorim na terça O Secretário de Estado dos Estados Unidos Colin Powell, chegará ao Brasil na segunda-feira à noite. Segundo o Itamaraty, ele desembarca em São Paulo onde, na terça-feira pela manhã, participará de evento organizado pelo Consulado dos EUA. Powell vem discutir a situação na Venezuela, do trabalho do Brasil como líder das forças de paz no Haiti, cooperação em questões de segurança, incluindo a participação do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e comércio bilateral, segundo informou o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher. Na terça-feira à tarde, Powell terá reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o chanceler Celso Amorim. No início da noite, ele dará uma entrevista à imprensa. O secretário retorna aos Estados Unidos na quarta-feira. O Itamaraty informou que divulgará a programação dos encontros com as autoridades brasileiras na segunda-feira. Segundo o Itamaraty a visita oferecerá oportunidade para o exame de questões regionais e temas internacionais de interesse mútuo. O Ministro Amorim e o Secretári o Powell tratarão também da agenda bilateral.