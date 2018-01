Powell se encontra com primeiros-ministros israelense e palestino O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, iniciou na manhã deste domingo seus encontros com o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, com o objetivo de recomeçar as conversações sobre um plano de paz entre israelenses e palestinos. Pouco antes de se reunir com Sharon, o secretario dos EUA esteve com o ministro da Defesa de Israel, Shaul Mofaz, e com o chefe do Estado hebreu, Moshé Katsav. No início da tarde de hoje, Powell se encontrará pela primeira vez com o primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, também conhecido como Abu Mazen, em Jericó, na Cisjordânia. Os membros dos três países começam a conversar, separadamente, sobre o documento intitulado ?plano para paz?, idealizado pelos Estados Unidos, Rússia, União Européia e Organizações das Nações Unidas. O plano prevê a criação, em etapas, de um Estado palestino até 2005. Na manhã deste domingo, homens armados mataram um motorista israelense na Cisjordânia. O Exército israelense anunciou que na manhã de hoje os bloqueios sobre a Cisjordânia e Faixa de Gaza estão suspensos temporariamente. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO