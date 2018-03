Powell se reúne com embaixador norte-coreano O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, esteve com um alto diplomata norte-coreano, com quem conversou sobre o impasse entre Washington e Pyongyang, depois de dizer que a ajuda das nações do sudeste da Ásia na busca de uma solução pacífica para o conflito é essencial. Powell e o embaixador Ho Jong reuniram-se durante o encontro anual do fórum regional da Associação de Nações do Sudeste da Ásia (Asean), que consiste nos 10 membros da entidade e outros 13 países da Ásia e do Pacífico, inclusive Estados Unidos, China e Rússia. Os dois conversaram durante três minutos. Durante o breve diálogo, Powell voltou a declarar-se favorável à formação de uma ampla base para as negociações sobre a questão nuclear na Coréia, e disse que esta é a melhor forma de lidar com a crise na Península Coreana, disse um funcionário americano sob condição de anonimato. A chancelaria americana não informou qual foi a resposta de Ho. De acordo com a mesma fonte, Ho aproveitou seu discurso durante a reunião a fim de renovar um apelo para que Estados Unidos e Coréia do Norte negociem diretamente uma solução.