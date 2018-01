Powell se reúne com ministro da Coréia do Norte O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, reuniu-se nesta sexta-feira com o ministro de Relações Exteriores da Coréia do Norte, Paek Nam Sun, em Jacarta (Indonésia). O encontro teve como objetivo restabelecer as negociações sobre o programa de armas nucleares norte-coreano. O evento foi a primeira reunião entre os dois países que envolveu funcionários do alto escalão desde 2002. O porta-voz do departamento de Estado americano, Richard Boucher, informou que Powell está otimista e que chegou a comentar com Paek que há a oportunidade de conseguir ?progressos concretos?´ em direção à eliminação do arsenal nuclear da nação asiática. Boucher disse ainda que o secretário e o ministro discutiram propostas que ambos países apresentaram na reunião internacional realizada na semana passada, na China. Durante o encontro de 20 minutos, Powell enfatizou a Paek a proposta dos Estados Unidos de seguir com o desmantelamento dos programas nucleares da Coréia do Norte. ?A conversa ajudou a esclarecer as propostas de cada lado?, afirmou o porta-voz. Powell está em Jacarta por ocasião da conferência anual de verão de ministros estrangeiros dos Países da Costa do Pacífico. A reunião com Paek, que não estava na agenda do secretário norte-americano, aconteceu em um dos intervalos da conferência.