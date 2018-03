Powell sobrevoa fronteira entre Israel e Líbano O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, sobrevoou, de helicóptero, a fronteira do Líbano e Israel, onde os aviões israelenses bombardearam esconderijos de guerrilhas do Hezbollah. Powell aterrissou no quartel-general do comando norte de Israel na fronteira com o Líbano e a Síria, onde conversou com o general Gaby Ashkanazi. O secretário disse não haver razão para mudanças em sua agenda, após o atentado suicida ocorrido mais cedo em Jerusalém, informou a CNN. A declaração sugere que o encontro com o líder palestino Yasser Arafat amanhã será mantido. Powell condenou o ataque suicida, o qual mostrou a necessidade de cooperação internacional para resolver a situação. As informações são da Dow Jones.