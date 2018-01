Powell tenta reparar laços com a Turquia O secretário americano de Estado, Colin Powell, chega amanhã à Turquia, onde deverá reunir-se em Ancara com o primeiro-ministro Tayyip Erdogan. O próprio Erdogan admitiu hoje que Powell poderia fazer "novos pedidos" ao governo turco. Mas Powell declarou que o objetivo de sua visita era assegurar à Turquia que "não é necessário" que ela envie tropas ao norte do Iraque. A Turquia quer enviar suas tropas ao norte do Iraque, área controlada desde 1991 pelos curdos, para evitar o êxodo de refugiados ao território turco e uma catástrofe humanitária - como ocorreu após a Guerra do Golfo - e impedir a criação de um Curdistão independente. Segundo diplomatas estrangeiros e empresários turcos, as relações entre a Turquia e os EUA estão passando pela pior crise em 50 anos. No fim de janeiro, o Parlamento turco deu sinal verde para que os EUA modernizassem suas bases na Turquia, mas pouco depois rejeitou um pedido de Washington para o envio de 62 mil soldados americanos ao território turco, bloqueando os planos do governo americano de criar uma frente norte para invadir o Iraque. Finalmente, quando a guerra já havia começado, o espaço aéreo turco foi aberto para o sobrevôo de aviões de guerra dos EUA e da Grã-Bretanha. Powell também viajará à Sérvia e Montenegro. Em Belgrado ele se reunirá com o presidente, Svetozar Marovic, e o primeiro-ministro, Zoran Zivkovic. Ele também apresentará condolências à viúva de Zoran Djindjic, o primeiro-ministro sérvio assassinado em 12 de março. Depois, Powell seguirá para Bruxelas, onde se reunirá, depois de amanhã com os membros da União Européia (UE), num momento em que a guerra prejudicou as relações transatlânticas. A UE disse hoje que a ONU deverá desempenhar um papel central na reconstrução do Iraque e essa será a posição que seus dirigentes apresentarão no encotro com Powell. O secretário anunciou inesperadamente, na segunda-feira, que viajaria a Bruxelas para discutir com os chanceleres da UE e os países membros da Otan as repercussões da guerra. Veja o especial :