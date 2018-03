Powell tentará provar que Iraque esconde armas O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, apresentará amanhã ao Conselho de Segurança da ONU amplo material comprovando, segundo o governo americano, que o regime iraquiano esconde armas de destruição em massa. Segundo assessores de Powell, ele planeja levar à reunião fotografias de laboratórios móveis de armas biológicas e, ?provavelmente?, transcrições de conversas de funcionários iraquianos. O presidente do Comitê das Forças Armadas no Senado, Duncan Hunter, disse esperar evidências mostrando detalhes de transferência de tecnologia de outros países e remanejamento de sistemas de armamentos dentro do território do Iraque. Pela manhã, líderes do Congresso serão informados sobre os pontos principais do relato de Powell. No entanto, o governo americano procurou nos últimos dias minimizar o impacto do relatório do secretário de Estado, deixando claro que ele não levará ao CS "a arma do crime" - ou seja, uma prova concreta de que o país produz armas de extermínio. "Embora não vá haver nenhuma arma fumegante, nós vamos apresentar evidências sobre o programa de armas que o Iraque vem se esforçando para esconder", comentou Powell na segunda-feira, em artigo no diário The Wall Street Journal. Powell será o primeiro a falar na reunião. O Conselho iria decidir ainda hoje, numa sessão a portas fechadas, se aceita o pedido do embaixador do Iraque (país que não integra esse órgão), Mohammed al-Douri, de fazer um pronunciamento após a exposição do secretário americano. O CS tem 15 membros, dos quais cinco têm poder de veto (França, EUA, Rússia, China e Grã-Bretanha). Os demais são rotativos. O vice-presidente iraquiano, Taha Yassin Ramadan, disse hoje que as alegações dos EUA são "um mero show". "Se eles têm alguma coisa nova, por que não a apresentaram até agora?", indagou.