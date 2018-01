Powell vê AL insatisfeita com a democracia O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, afirmou que a volta dos países da América Latina à democracia, ao longo dos últimos 20 anos, não levou a uma melhoria das condições de vida da população da região e que isso levou a uma insatisfação generalizada com o sistema. "De que serve a democracia se a vida não melhora?", indagou Powell durante conferência no Conselho das Américas, em Washington. Para Powell, os latino-americanos "estão cada vez mais insatisfeitos com a qualidade da democracia e frustrados com os resultados das reformas econômicas". "Se nos livramos dos ditadores, se nos livramos dos generais, se nos livramos dos regimes autoritários, as coisas deveriam melhorar. Supõe-se que haja comida na nossa mesa, um teto sobre nossas cabeças, educação para nossas crianças e serviços de saúde", afirmou Powell, ele mesmo um ex-general do Exército dos EUA. "O capital, como eu digo todo o tempo, é um covarde. Ele foge da corrupção e das más políticas, dos conflitos e do imprevisível. Ele vai aonde é bem-vindo, onde os investidores podem ter a confiança de um retorno sobre os recursos que arriscaram", acrescentou. O secretário de Estado também disse que a única resposta aos problemas da democracia insuficiente e das reformas econômicas incompletas é mais democracia e mais reformas econômicas.