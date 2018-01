Powell vê com gravidade os ataques aos soldados americanos Iraque Os ataques contra soldados dos Estados Unidos no Iraque não são um pesadelo, mas sim um problema grave, disse o secretátio de Estado americano Colin Powell em entrevista concedida ao jornal pan-árabe Asharq al-Awsat. De acordo com Powell, ainda não se sabe ao certo quem está por trás de série de ataques que causou um significativo aumento das mortes entre as forças americanas nos últimos meses. Na entrevista publicada hoje, o jornal editado em Londres cita o chanceler americano dizendo não haver nenhuma discussão no governo dos EUA a respeito de uma eventual retirada das tropas atualmente presentes no Iraque. Ontem, o Departamento de Defesa dos EUA informou que 388 soldados morreram desde o início da guerra, em 20 de março. Entretanto, 250 deles morreram de 1º de maio para cá, depois que o presidente George W. Bush declarou o fim dos grandes combates.