Powell visita Índia para promover paz com Paquistão Em nova tentativa de tentar evitar um confronto entre a Índia e o Paquistão, o secretário de Estado dos EUA, Colin Ppowell, está convidando os dois países a manterem um diálogo aberto para resolverem suas diferenças em relação à Caxemira. Pouco depois da chegada de Powell à capital indiana, Nova Délhi, no sábado à noite, nove pessoas morreram em ataques na disputada região fronteiriça. Os paquistaneses também dispararam contra posições indianas ao longo da linha de trégua na região em disputa. Powell esteve com o chanceler indiano, Jaswant Singh, e planeja reunir-se, no domingo, com o primeiro-ministro da Índia, Atal Bihari Vajpayee, antes de seguir para o Paquistão para dialogar com o presidente do país, general Pervez Musharraf. O secretário americano disse que não espera nenhuma solução rápida com esta viagem. Mas afirmou que ambas as partes reconhecem a necessidade de um diálogo e sugeriu que é de vital importância que as conversações se realizem no momento apropriado. Antes de falar com Powell, Singh havia dito que ainda não é o momento de dialogar. "Nós não acreditamos que as condições necessárias existam no presente", afirmou. Uma porta-voz da Chancelaria indiana disse, no entanto, que as conversações entre Singh e Powell foram "muito positivas". Singh informou a Powell que as incursões de militantes islâmicos na zona indiana da Caxemira se reduziram um pouco nas últimas semanas, disse a porta-voz Nirupama Rao. Ele também afirmou que o "Paquistão deve fazer mais" para que as tensões sejam reduzidas. "Não podemos usar de fanfarronice diplomática neste assunto", disse Rao. Musharraf, por sua vez, comprometeu-se no mês passado a pôr um fim permanente à infiltração ao setor indiano da Caxemira a partir de seu território. Antes de chegar à Índia, Powell havia dito à imprensa que se sentia satisfeito com a redução das tensões nas últimas semanas.