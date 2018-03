Powell volta a se encontrar com Arafat na quarta O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, irá encontrar-se amanhã com o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, pela terceira vez e fazer os arranjos para uma segunda visita ao presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, na quarta-feira, no quartel-general onde está confinado em Ramallah, disse o porta-voz do Departamento do Estado Richard Boucher. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.