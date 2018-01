Praga de gafanhotos se aproxima de Darfur, no Sudão Milhões de gafanhotos rumam para Darfur, no Sudão, advertem especialistas em controle de pragas. Depois de devastarem vários países do noroeste africano, os insetos chegaram nesta semana ao Chade e seguem para Darfur, onde 2 milhões de pessoas passam fome por causa de um sangrento conflito étnico.