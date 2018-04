Pragmática, líder acena tanto ao Ocidente quanto a Moscou

Roza Otunbayeva, de 59 anos, foi uma das principais líderes da chamada "Revolução das Tulipas" - que elevou ao poder, em 2005, o presidente Kurmanbek Bakiyev. Foi embaixadora do Quirguistão na Grã-Bretanha e é formada em filosofia pela Universidade de Moscou. Analistas costumam descrevê-la como uma política pragmática, ora favorável à influência ocidental, ora à influência russa. Rompeu com Bakiyev pouco depois de ele ter assumido o poder e tentado isolar antigos aliados políticos. Roza teria assumido a liderança do grupo que leva adiante as recentes manifestações na última hora. Promete governar por apernas seis meses.