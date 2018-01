Praia de Paris abre para o público Mulheres de biquíni e outras pessoas em busca de um pouco da alegria do verão na capital da França acorreram à Praia de Paris, um longo trecho de areia depositada às margens do Rio Sena que foi aberto ao público hoje. A nova atração deste ano é uma piscina para 200 pessoas instalada em meio a quadras de vôlei, bancos de areia e palmeiras que ficarão ao longo do rio até 20 de agosto. Em seu terceiro ano, a Paris Plage, como é chamada em francês, foi planejada para trazer o clima da Riviera e de outros litorais glamurosos para as pessoas que permanecem na cidade durante a época das férias de verão. O custo do projeto, que envolve desde o transporte de toneladas de areia aos chuveiros para banhistas e cadeiras de praia, é estimado em ? 2 milhões. Metade disso é coberto por empresas privadas, segundo o website da administração municipal.