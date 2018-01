Prazo para apresentação do governo palestino está acabando O recém-indicado primeiro-ministro palestino, Mohammed Abbas, tem até quarta-feira para apresentar seu gabinete e conseguir sua aprovação pelo Parlamento em Ramallah. Até agora, no entanto, ainda não conseguiu chegar a um acordo com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, sobre a lista definitiva de ministros. De acordo com Imad Shaqur, um parlamentar palestino, Abbas, também conhecido como Abu Mazen, diz estar cansado. Shaqur comentou que Abu Mazen "está chateado com Arafat, com quem trabalhou durante os últimos 40 anos", por ter a sensação de que o aliado de longa data tenta agora obstruir a composição do novo governo. À formação do governo está atrelado o início da implementação de um roteiro para a paz entre israelenses e palestinos, que terá sua versão definitiva divulgada publicamente pelo chamado Quarteto (Estados Unidos, Rússia, União Européia e Organização das Nações Unidas) somente após a confirmação do governo de Abbas pelo Parlamento. A origem da disputa entre os líderes está no controle das duas principais forças palestinas: a polícia e o serviço de segurança preventiva. Para Abu Mazen, a supervisão de ambas as forças precisa ficar a cargo do Ministério do Interior. Para chefiar a pasta, ele propõe o coronel Mohammed Dahlan, ex-diretor do serviço de segurança preventiva em Gaza. Este se afastou do governo em junho do ano passado, após uma briga com Arafat. Na opinião do recém-indicado primeiro-ministro palestino, Dahlan é a única pessoa capaz de devolver a ordem pública à conturbada Faixa de Gaza. Em meio à crise, Arafat chegou a sondar outros líderes palestinos para substituir Mazen, caso este renuncie ao cargo para o qual foi indicado. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO