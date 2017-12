Prazo para Iraque recebe apoio de países-chave Os cinco membros permanentes e com direito a veto no Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) - China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Rússia - concordaram hoje em fixar um prazo-limite para que o Iraque aceite o retorno dos inspetores de arma de destruição em massa a seu território, informou o chanceler britânico, Jack Straw. Os ministros de Relações Exteriores das cinco nações se reuniram informalmente num almoço em Nova York com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, para analisar a questão, um dia depois de o presidente George W. Bush ter feito na Assembléia-Geral da organização um discurso no qual pressionou por medidas para forçar o país a cumprir as resoluções já existentes do CS. Antes do almoço, o secretário norte-americano de Estado, Colin Powell, indicou que pressionaria pela adoção de uma resolução "severa, muito severa", que inclua uma data-limite e "não seja do tipo das firmadas no passado". Ao contrário de Bush, que hoje falou em "dias ou semanas", Powell se negou a apontar o prazo, ressaltando que a decisão caberá a todos os integrantes do CS - ele se reuniu também com representantes de todos os outros 14 países-membro. Diplomatas na ONU disseram ser improvável a aprovação de uma resolução-ultimato antes de meados da semana que vem, pois os chanceleres terão de consultar seus governos. Qualquer um dos 15 membros do CS pode apresentar uma proposta nesse sentido, embora só os cinco permanentes tenham direito a veto. O objetivo é obter aprovação unânime, evitando, assim a possibilidade de o texto ser vetado. "Há unanimidade sobre a violação patente, flagrante por parte de Saddam Hussein (o presidente iraquiano) de uma série de resoluções do Conselho de Segurança sobre as armas de desturição em massa, e muito mais", disse Straw aos jornalistas após o almoço. "Não chegamos a uma conclusão sobre o estabelecimento de um prazo ao Iraque, mas se pode dizer que existe um claro entendimento de que, ao se exigir imperativamente o retorno dos inspetores, isso deve implicar um prazo." Em um comunicado em nome dos cinco membros permanentes do CS, o chanceler russo, Igor Ivanov, destacou que os ministros concordaram que o desacato iraquiano das resoluções "é um problema muito sério e que o Iraque deve pô-las em prática". "Se ele (Saddam Hussein) se recusar a cooperar com o Conselho de Segurança da ONU, o governo iraquiano terá de assumir a responsabilidade pelas conseqüências." Tradicionalmente, a Rússia mantém boas relações com o Iraque, tendo até acordos de cooperação econômica e tecnológica com Bagdá, razão pela qual vem insistindo em uma ação diplomática. No entanto, o Kremlin manifestou apoio à elaboração de uma resolução obrigando o Iraque a acatar as determinações do CS. A China também está participando ativamente da busca de uma solução diplomática. Não está claro, porém, se esses dois países vetariam um ataque ao território iraquiano, caso Saddam não acate as resoluções. A ministra da Defesa francesa, Michele Alliot-Marise, frisou que "a lei internacional deve prevalecer e a França não participará de nenhuma ação não endossada pelo CS da ONU". Dirigentes do Egito, Arábia Saudita, Síria e Jordânia - os quatro países árabes mais influentes no Oriente Médio - poderão realizar uma minicúpula do mundo árabe nos próximos dias para pressionar Saddam a autorizar o regresso dos inspetores, informou hoje a imprensa egípcia. Os governos egípcio e jordaniano têm pressionado Bagdá a evitar a possibilidade de sofrer um ataque e mergulhar a região numa séria crise. "Enviamos um apelo, e pedimos a nossos irmãos no Iraque responder a este pedido e aceitar o retorno dos inspetores, conforme estabelece o Conselho de Segurança da ONU", informou o chanceler egípcio, Ahmed Maher, que recebeu bem o fato de Bush ter ido buscar consenso na ONU em vez de partir para uma ação unilateral.