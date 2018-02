PRD pede que a eleição do México seja anulada

CIDADE DO MÉXICO - O líder esquerdista Andrés Manuel López Obrador e seu partido, o Partido da Revolução Democrática (PRD), apresentaram formalmente na noite de quinta-feira, 12, solicitação para invalidar o resultado da eleição presidencial de 1 de julho, acusando o Partido Revolucionário Institucional (PRI), e o vencedor do pleito, Enrique Peña Nieto, de comprarem votos e gastar mais do que o permitido na campanha.

O coordenador de campanha de Obrador, Ricardo Monreal, e o presidente do PRD, Jesús Zambrano, apresentaram a petição junto com 20 caixas contendo supostas provas das irregularidades. O tribunal eleitoral tem até o início de setembro para cumprir qualquer impugnação e decidir se valida a eleição presidencial, da qual Peña Nieto terminou em primeiro com pouco mais de 38% dos votos.

Obrador afirma que apresentará na semana que vem um "plano nacional para a defesa da democracia e da dignidade do México". Ele não deu detalhes do que constituiria o plano, nem se ele incluirá protestos nas ruas, como ocorreu após a eleição de 2006. O candidato do PRD, que terminou em segundo lugar, disse que tem testemunhas e provas de que foram comprados cinco milhões de votos.

"Conclamo a todos os mexicanos a não permitirem que se viole impunemente a Constituição", declarou Monreal. O PRD alega que o PRI trocou votos por cartões de compras pré-pagos, material de construção, fertilizantes e também dinheiro vivo.

O presidente do PRI, Pedro Joaquín Coldwell, rechaçou as acusações e disse que o partido irá se defender nos tribunais.

As informações são da Associated Press.