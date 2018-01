Pré-acordo entre Chávez e oposição na Venezuela fracassa O secretário-geral da OEA, César Gaviria, informou que o pré-acordo negociado para aliviar a grave crise política na Venezuela ?não será assinado?. O pré-acordo foi acertado no dia 11 de abril, na mesa de diálogo moderada por Gaviria, e chegou a ser anunciado que o termo seria firmado neste semana, mas a proposta naufragou. O secretário da OEA se reuniu hoje, em separado, com delegados do governo do presidente Hugo Chávez e da oposição, e ao término das reuniões reconheceu que ?as partes têm visões diferentes sobre a magnitude e o alcance do que se definiu? no pré-acordo de duas semanas atrás. O governo criticou a ?pressa? da oposição em assinar o texto, e disse que não assinaria o documento antes que fossem feitas diversas emendas. A oposição acusou os chavistas de apresentarem uma contraproposta ?completamente diversa da acertada?. No pré-acordo, entre outros assuntos, as partes concordavam com a convocação de um referendo sobre a revogação do mandato de Chávez.