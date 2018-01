Preço do frango brasileiro para o Japão sobe 44% em 5 dias O preço no atacado do quilo da carne congelada de frango - excluindo carne do peito - importado do Brasil pelo Japão registra alta de 10% nesta quarta-feira em relação ao preço praticado no dia anterior e 44,7% frente a sexta-feira, informou o jornal japonês Nihon Keizai. O preço do mesmo tipo de carne de frango, contendo ossos, importada dos EUA subiu 4% hoje em relação a ontem, diz o jornal. O Japão suspendeu as importações de frango da China e da Tailândia, por causa da incidência da influenza aviária entre os frangos de ambos países. A Tailândia e o Brasil são os maiores exportadores de carne de frango para o Japão.