Preço do petróleo está baixo, diz ministro do Iraque O ministro do petróleo do Iraque, Amer Mohammed Rashid, afirmou hoje que os preços do petróleo no mercado mundial estão muito baixos. Rashid, em entrevista à agência oficial de notícias iraquiana News, disse que os preços estão em um nível insatisfatório, frustrando as expectativas dos produtores. "Os preços deveriam estar melhores com a relativa estabilidade do mercado atualmente". O ministro não sugeriu que o Iraque deva promover ações unilaterais para tentar alavancar os preços, mas disse que espera patamares maiores nos próximos quatro meses, com o aumento da demanda por petróleo no inverno. O Iraque, terceiro maior produtor do insumo no Oriente Médio, atrás da Arábia e do Irã, registrou recorde na suspensão de sua exportação em junho, quando o país teve desentendimentos com a Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo Rashid, o Iraque vai participar da reunião da Organização do Países Exportadores de Petróleo (Opep), a ser realizada em Viena, Áustria, no dia 28 de setembro. O encontro visa discutir os preços praticados pelo cartel. O país exporta aproximadamente 2,3 milhões de barris por dia. As informações são da Associated Press.