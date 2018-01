Prédio da Al-Jazira em Bagdá é bombardeado O escritório da rede de televisão Al-Jazira, do Catar, em Bagdá, foi atingido por um bombardeio na madrugada desta terça-feira. Um cinegrafista foi morto e alguns outros jornalistas acabaram feridos. Tareq Ayoub acabou falecendo em decorrência dos graves ferimentos, informou a rede de notícias, que chamou o cinegrafista de ?mártir do ofício? e também de ?querido e leal colega?. Antes do ataque, o canal de TV árabe havia exibido imagens de um outro cinegrafista, Zuhair al-Iraqi, com o tórax coberto de sangue. O escritório da rede Al-Jazira foi praticamente destruído com dois mísseis. Segundo o Editor Chefe da TV estatal, Ibrahim Hilal, que deu uma declaração na sede central do órgão, em Doha, no Qatar, informou que ?testemunhas na área do bombardeio viram o avião sobrevoar duas vezes nossa sede antes de deixar cair as bombas. Nossa sucursal está localizada em uma área residencial e até mesmo o Pentágono sabe onde ela fica?. O Editor recusou-se a comentar se o ataque teria sido intencional ou não. A sede da sucursal iraquiana da rede de televisão está localizada em uma área residencial de Bagdá, próxima a prédios do ministério da Informação do governo de Saddam Hussein. O escritório iraquiano de uma outra rede árabe de televisão, a Abu Dhabi, dos Emirados Árabes Unidos, também teria sido atingido por uma ataque aéreo das forças da Coalizão, segundo informou o meio de comunicação. Segundo informações da Al-Jazira, os escritórios de ambos canais de notícias ficam fora do perímetro em que se encontra o centro de imprensa no centro de Bagdá, onde os jornalistas estrangeiros estão todos concentrados no Hotel Palestino. O correspondente do canal do Catar, Majed Abdul-Hadi, disse, em uma transmissão, acreditar que o ataque tivesse sido deliberado e que o alvo talvez fosse o gerador elétrico da TV. ?Espanto, preocupação e medo? são os sentimentos dos jornalistas depois desses dois ataques, disse Abdul-Hadi, no ar. E completou, ?a morte de nosso colega Tareq Ayoub e o bombardeio do escritório da Al-Jazira são tentativas de encobrir o grande crime ao qual os Estados Unidos submetem o povo iraquiano?. Veja o especial :