Prédio de 12 andares desaba no Cairo Um prédio de 12 andares desabou hoje (26) no Cairo depois que um incêndio consumiu os primeiros pavimentos da construção, informou a agência de notícias egípcia MENA. Segundo a polícia, pelo menos 18 pessoas estão presas nos escombros do prédio, a maioria formada por bombeiros que correram ao local para apagar o incêndio. O fogo consumiu um restaurante no andar térreo do prédio, o que levou muita gente a deixar o local antes do desmoronamento. O desabamento ocorreu em Cidade Nasr, um bairro localizado no leste da capital egípcia, próximo ao aeroporto. A área é repleta de mansões e shoppings centers.