Prédio de luxo ocupará trecho do Muro de Berlim East Side Gallery, um trecho de 1,3 km do Muro de Berlim, foi retirado para a construção de prédios de luxo. No início do mês, manifestantes tinham impedido a retirada dessa parte do Muro, símbolo da Guerra Fria e a segunda atração turística de Berlim.