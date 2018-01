Prédio desaba na Itália e mata família Um prédio de dois andares desabou na madrugada de hoje em, Vezzano Ligure, no noroeste da Itália, matando um casal e seu filho de cinco anos, e ferindo uma terceira pessoa. Segundo a polícia as vítimas estavam dormindo no momento do desabamento. A polícia suspeita que uma explosão, por vazamento de gás, tenha causado o desabamento.