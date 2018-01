Prédio desmorona na capital do Egito Um prédio de sete andares caiu no Cairo, ferindo quatro moradores e prendendo pelo menos 10, segundo a polícia. Policiais, falando sob a condição de anonimidade, disseram que o desmoronamento ocorreu por volta das 15h (horário de Brasília). Não foram dadas explicações para o desmoronamento. O prédio se localizava no subúrbio de Rod al-Farag, um bairro operário e densamente povoado. A polícia informa que o prédio tinha 20 anos, e abrigava 11 famílias.