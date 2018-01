Prédio do Capitólio é esvaziado após alarme

WASHINGTON - A polícia dos Estados Unidos esvaziou o prédio do Capitólio, sede do Poder Legislativo, em Washington, e retirou os visitantes após ouvir um alarme no local. A polícia não deu nenhuma explicação do motivo, apenas disse que era uma emergência. A polícia do local investiga o que ocasionou o acionamento do alarme. Representantes da polícia e do Departamento de Bombeiros estavam checando a possibilidade de um incêndio, segundo autoridades.

O prédio foi reaberto algumas horas depois. No entanto, o Visitor Center, um complexo subterrâneo do Capitólio, continuava fechado, uma vez que a causa do alarme não havia sido determinada. Nenhum outro detalhe estava imediatamente disponível sobre o que teria ocorrido. Centenas de turistas foram forçados a sair do edifício. Um eles, Fink Arthur, de 28 anos, estava com seu guia quando foi avisado de que se tratava de um treinamento e, em seguida, foi levado para fora do local. / REUTERS E ASSOCIATED PRESS