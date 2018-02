Prédios, espaço cultural e memorial no lugar do WTC Prédios de escritórios de 60 ou 70 andares, lojas, centros culturais e um memorial aos mortos fazem parte de seis propostas alternativas para a reocupação do local do World Trade Center (WTC) que serão divulgadas nesta terça-feira. Funcionários familiarizados com as propostas disseram que todas as seis poderão substituir o complexo arquitetônico de um milhão de metros quadrados destruído com os ataques de 11 de setembro por um conjunto de edifícios mais baixos do que as torres gêmeas de 110 andares. Os funcionários, que falaram sob condição de não serem identificados, também disseram que cada versão inclui a edificação de um destacado memorial para as vítimas dos ataques, mas quatro dos projetos descartam a idéia de um memorial abrangendo todo o espaço das torres derrubadas, como pediram muitas famílias das vítimas. Os seis projetos são apenas rascunhos sem detalhes arquitetônicos e representam os primeiros esboços do que pode ser uma longa série de controvertidas propostas de reocupação do lugar. Um projeto final deverá ser escolhido em dezembro.