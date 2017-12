Prédios vizinhos ao WTC estão muito danificados Os jatos que atingiram como bombas o World Trade Center fizeram mais do que derrubar as duas torres gêmeas. Toneladas de escombros e metal retorcido voaram pelo ar, abrindo grandes buracos e danificando vários edifícios vizinhos aos prédios de escritório no principal distrito financeiro do mundo. Muitos prédios altos, alguns com mais de 40 andares, que alojam algumas das mais importantes instituições financeiras do planeta, aparentemente precisam de reparos. E alguns ainda ameaçam cair. Avaliação Dois dias depois dos ataques terroristas, ainda não foi realizada uma ampla avaliação dos danos causados aos prédios que antes circundavam o World Trade Center. Por enquanto, as autoridades estão concentradas na busca de sobreviventes ou na retirada dos cadáveres do local. Informações sobre os danos em grandes prédios que ficavam à sombra das torres gêmeas ainda são confusas e contraditórias.