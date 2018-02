Prefeito aceita demolir prédio de colonos em Jerusalém O prefeito de Jerusalém concordou em retirar os colonos judeus de um prédio construído ilegalmente no coração de um bairro predominantemente árabe. No entanto, também planeja demolir 200 prédios de palestinos construídos sem permissão no mesmo bairro, disse hoje o porta-voz do prefeito Nir Barkat. A soberania sobre Jerusalém Oriental, a parte árabe da cidade, é uma das mais explosivas questões no conflito israelo-palestino. Evacuações e demolições têm levado a protestos violentos das duas partes em conflito.