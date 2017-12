Prefeito capturado e dois vereadores mortos na Colômbia O prefeito da cidade de Becerril foi seqüestrado e dois vereadores - um do município de Río Blanco e outro de Murillo - foram assassinados em ataques distintos, possivelmente perpetrados pela guerrilha colombiana, informa a polícia. O prefeito interino de Becerril, Holber López Vega, foi seqüestrado num bloqueio de estrada montado por homens armados no norte do país, disse à imprensa o comandante da polícia do departamento (Estado) de César, coronel Flavio Buitrago. López substituía o prefeito Johnny Amaya, que está preso. O vereador de Río Blanco, Hemógenes Vargas Ortiz, foi morto por homens armados que o interceptaram em uma estrada. Vargas Ortiz fazia campanha pela reeleição, o que leva a crer que seu assassinato abre um novo capítulo na violência que rodeia as próximas eleições para governadores, prefeitos, vereadores e deputados, marcadas para o dia 26. O presidente da Câmara Municipal de Murillo, Rigoberto Hernández Ortiz, foi encontrado morto com várias marcas de bala no corpo, em uma área rural. Segundo a polícia, Hernández e seu irmão Augustín foram retirados de uma casa por vários homens armados e executados mais tarde.