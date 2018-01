"Prefeito" de Bagdá anuncia aumento do funcionalismo Os autoproclamados governantes de Bagdá anunciaram que vão usar fundos do governo do Iraque para pagar os salários de todos os funcionários públicos neste mês - com um aumento de 1.000% - e se vangloriaram de estar reparando a rede elétrica, distribuição de água e hospitais. Eles também garantiram que o Exército dos Estados Unidos reconhece a autoridade deles, se reúne diariamente com eles e até mesmo os transportou em veículos militares do Kuwait a Bagdá. Os Estados Unidos afirmam desconhecê-los. Em meio ao vazio de poder deixado por três décadas de ditadura autocrática, ainda não está claro quem governa o Iraque, se é que alguém o faz. Jay Garner, um general da reserva dos EUA, é responsável pela restauração dos serviços públicos, até que um governo interino seja formado. Mas Mohammed Mohsen al-Zubaidi, um ex-exilado, vem consolidando seu poder em Bagdá - e sobre todo o país, assumindo o controle dos cofres do governo nacional para sua própria administração embrionária. Numa reunião hoje com líderes e cidadãos comuns, al-Zubaidi prometeu aos funcionários públicos que eles irão ser pagos em 30 de abril, e que seus salários serão aumentados em 10 vezes. Segundo ele, os fundos virão de uma conta do Ministério das Finanças no Banco Nacional Iraquiano. Um vice de al-Zubaidi, general Jawdat al-Obeidi, disse que o gerente-geral do Banco Nacional Iraquiano - assim como diretores de outros bancos - estavam entregando os fundos depositados em suas instituições. "Não temos nenhum governo legal. Trata-se apenas de um comitê local", admitiu. Al-Obeidi, um ex-general do Exército iraquiano que nos últimos quatro anos dirigiu um serviço de limusines em Portland, EUA, garantiu que não são apenas os bancos que reconhecem seu governo, mas também os militares americanos. Barbara Bodine, a coordenadora dos EUA para a região central do Iraque, anunciou na segunda-feira: "Na verdade, não sabemos muito sobre ele, a não ser que ele se declarou prefeito. Não o reconhecemos". Al-Zubaidi já se comporta como o governante de todo o Iraque. Ele reivindicou o crédito pelo fato de a eletricidade, a água e os hospitais estarem lentamente voltando à normalidade, apesar de não ter ficado claro se teve qualquer influência em tais progressos. Veja o especial :