Prefeito de Buenos Aires denuncia por crime dono da discoteca O prefeito de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fez uma denúncia penal contra o dono da discoteca incendiada por "irresponsabilidade empresarial". Ibarra justificou sua denúncia com o fato de a porta de emergência ter sido trancada com arames e cadeados para evitar a entrada de gente sem pagar, e pelo excesso de capacidade de público. Ele também afirmou, em entrevista coletiva à imprensa, que "é ilegal" o uso de material acústico inflamável. Além disso, criticou o proprietário do clube noturno pela falta de controle do público, que entrou ao local portando fogos de artifício.