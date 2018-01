Prefeito de Buenos Aires também quer apoio de Lula O prefeito de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, candidato à reeleição, em agosto próximo, adiantou à Agência Estado que pretende conseguir uma audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes das eleições. Depois que o candidato à presidência, apoiado por ele, Néstor Kirchner, foi recebido por Lula e obteve uma boa capitalização de mais votos depois da visita à Brasilia, Ibarra pretende fazer o mesmo. Durante sua visita a Buenos Aires nas últimas quinta e sexta-feiras, a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, deu inúmeras declarações de apoio à reeleição de Ibarra, por considerar que será muito melhor para a integração entre as grandes cidades do Mercosul e, principalmente entre o Brasil e a Argentina, já que "Aníbal é de centro-esquerda e muito mais identificado com o PT", disse Marta à Agência Estado. Para arrematar o apoio ao seu amigo, num coquetel na sexta-feira à noite, Marta dançou um tango com Ibarra e, ao final, lhe disse: "depois de dançar comigo vai ganhar a eleição".