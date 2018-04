Prefeito de Caracas convoca protesto contra Chávez

O prefeito metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, convocou para o dia 23 de janeiro a oposição política venezuelana para uma manifestação contra as medidas econômicas do governo do presidente Hugo Chávez, que na sexta-feira passada desvalorizou a moeda local, o bolívar, em 63,7% frente ao dólar. As informações são do jornal venezuelano ''El Universal''.

A convocação do protesto recebeu o apoio do deputado Ismael García, do partido Podemos, e de Henry Ramos Allup, secretário-geral do partido Acción Democrática (AD), ambos da oposição.

O prefeito de Caracas disse que o descontentamento dos venezuelanos é cada vez maior com a situação econômica. "Esse é um governo que aplica medidas de desvalorização para empobrecer justamente os mais humildes", afirmou Ledezma.

