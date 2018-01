Prefeito de cidade da grande Moscou é morto a tiros O prefeito de um pequeno povoado próximo a Moscou foi morto a tiros nesta madrugada, disse a polícia. Vadim Naydenov, prefeito do povoado de Troitsk, morreu em um hospital após receber três disparos no peito, disse um oficial do serviço de imprensa da polícia regional de Moscou. O chefe ínterino da polícia regional, Gennady Deyneko, disse que o assassinato certamente estava relacionado com o trabalho de Naydenov diante da prefeitura da cidade, segundo informou a agência russa ITAR-Tass.