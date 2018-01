Prefeito de cidade do Iraque é assassinado Um grupo de insurgentes armados matou no domingo à noite Nayem Abdullah, prefeito de Faluja, uma cidade localizada a oeste de Bagdá, informaram nesta segunda-feira fontes policiais Iraquianas. As fontes acrescentaram que o incidente causou "uma onda de tensão" na cidade, onde vários homens armados atacaram nesta segunda-feira uma patrulha da polícia, mataram um agente e deixaram outros três Feridos. Faluja é um dos redutos da insurgência sunita no Iraque e sofreu pelo menos duas ofensivas militares dirigidas contra os rebeldes. No entanto, ultimamente a cidade e a região estavam muito mais calmas. No fim de semana, as autoridades anunciaram que chefes tribais da província de Al-Anbar (onde está Faluja) assinaram um pacto para lutarem juntos contra a insurgência e pela segurança na região. Em outro incidente violento, três policiais ficaram feridos na explosão de uma bomba no bairro Al-Wihda, no centro de Bagdá. O ataque ocorreu quando unidades da polícia foram para o bairro após uma primeira explosão, segundo fontes policiais.