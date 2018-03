Prefeito de cidade russa é assassinado Serguei Shilo, prefeito da cidade russa de Taganrog, às margens do Mar Azov, a mil quilômetros ao sul de Moscou, foi assassinado a tiros por um desconhecido, que também feriu a bala seu motorista, informou a polícia local. O assassinato aconteceu na quarta-feira à noite quando o prefeito chegava em seu apartamento. Segundo testemunhas, ele foi baleado por um homem de aproximadamente 25 anos, que fugiu. Shilo, de 55 anos, levou dois tiros e acabou morrendo duas horas depois no hospital. O motorista do prefeito tentou barrar o agressor, mas foi baleado. Segundo um policial, ele não corre risco de morte. A polícia que investiga o atentado admitiu que o assassinato de Shilo poderia estar vinculado com suas atividades profissionais. Ele foi eleito prefeito de Taganrog em 1996 e reeleito em 2000. No mês passado, o prefeito de Madagan, Valentin Tsvetkov, foi morto a tiros no centro de Moscou. O assassinato continua sendo investigado.