Prefeito de La Paz decreta estado de alerta devido às chuvas O prefeito de La Paz, Juan del Granado, decretou estado de alerta amarelo no município diante do perigo ocasionado pelas chuvas, que já provocaram a morte de uma mulher idosa na quarta-feira. As chuvas dos últimos dias ultrapassaram o volume de anos anteriores. As águas derrubaram uma casa, soterrando uma moradora, e provocaram problemas na rede de esgotos, além de inundações em vários bairros da cidade. Del Granado disse que o alerta amarelo permite mobilizar todos os recursos de prevenção para evitar uma tragédia como a de fevereiro do ano passado, quando uma enchente arrasou o centro da capital boliviana, deixando 69 mortos, centenas de feridos e milhares de desabrigados. O prefeito acusou de "negligente" a empresa Aguas de Illimani, administrada pela companhia francesa Eaux Lyonnaise, encarregada do fornecimento, por descuidar-se da limpeza da rede, cujo entupimento provocou o desastre. "Vamos promover ações legais e administrativas porque estamos diante de um caso de negliência", disse. Ele também lamentou os "maus hábitos" dos habitantes de La Paz, edificada sobre encostas de montanhas.