Prefeito de Lima deixa cargo para tentar presidência O prefeito de Lima, Luis Castañeda, pediu demissão nesta segunda-feira para se candidatar à Presidência da República do Peru nas próximas eleições, que serão realizadas em abril. Castañeda, de 65 anos, é prefeito de Lima desde 2002 e é considerado um dos nomes mais cotados para ocupar a Presidência, embora ele ainda não tenha se declarado oficialmente candidato. Castañeda, que é membro do Partido Solidariedade Nacional, de centro-direita, disse que vai viajar pelo Peru para coletar opiniões e que ele deve iniciar sua campanha em janeiro de 2011. As informações são da Dow Jones.