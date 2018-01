Prefeito de Londres recomenda não dar descarga no banheiro O prefeito de Londres, Ken Livingstone, encontrou uma fórmula muito simples para economizar água no atual período de falta de chuvas: não dar descarga no vaso sanitário. Durante os últimos 15 meses, nem o prefeito nem os outros membros de sua família têm dado descarga quando vão ao banheiro só para urinar, disse ele hoje ao jornal "The Independent". O político trabalhista está tão convencido de que faz a coisa certa que não hesita em recomendar a todos os britânicos que sigam seu exemplo para evitar o desperdício de água. Segundo as pesquisas, a mudança climática é uma das maiores preocupações dos londrinos, ao lado da criminalidade e do custo de vida. No entanto, Londres esbanja diariamente milhões de litros de água potável para lavar carros, regar gramados e eliminar urina. "Modificações no projeto dos edifícios poderiam ajudar muito. Mas mudar os costumes diários seria ainda mais eficiente", disse o prefeito. "Se usarmos menos o carro e mais a bicicleta, dermos menos descargas no banheiro e verificarmos se usamos lâmpadas econômicas, todos sairemos ganhando", acrescentou o prefeito, afirmando que os londrinos gastam 30% a mais de água que os franceses e os alemães. Livingstone utilizam painéis de energia solar na sua casa. Ele também já determinou que outros sejam instalados na Prefeitura.