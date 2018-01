Prefeito de Madri contraria partido e oficializa casamento gay O prefeito de Madri, Alberto Ruiz-Gallardón, do Partido Popular (PP), de caráter conservador e oposicionista ao governo espanhol, promoveu neste sábado um casamento entre dois homossexuais, em meio às recriminações da Igreja e do próprio PP, contrários à lei que permite uniões entre pessoas do mesmo sexo. Gallardón oficializou o casamento civil de Javier Gómez e Manuel Ródenas, diretor do Programa de Assessoria de Gays, Lésbicas e Transexuais da província de Madri, governada pelo PP. O prefeito deu início à cerimônia lembrando a competência que lhe é oferecida pelo Código Civil do país para autorizar o casamento civil e, a seguir, leu o artigo 14 da Constituição, que diz que "os espanhóis são iguais perante a Lei, sem que possa prevalecer discriminação por razões de nascimento, raça, sexo, religião (...)". O governo do Partido Socialista (PSOE) aprovou em junho do ano passado uma lei que oficializa casamentos entre pessoas do mesmo sexo, tornando a Espanha no quarto país do mundo a permitir casamentos do tipo, depois de Holanda, Bélgica e Canadá.