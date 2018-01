Prefeito de Miami é preso por agredir sua mulher O prefeito de Miami, Joe Carollo, passou a noite de hoje na cadeia, acusado de ter agredido a mulher na cabeça com uma chaleira de louça. O prefeito, de 45 anos, foi denunciado por uma das filhas. Quando os policiais chegaram à residência do casal encontraram María Ledon Carollo, de 42 anos, com uma hematoma na testa do tamanho de uma bola de golfe. O prefeito foi indiciado por "agressão leve" - acusação sujeita a multa ou pena de até um ano de detenção. O casal estava em processo de separação.