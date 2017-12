Prefeito de NY diz que número de vítimas pode ser "terrível" O prefeito da cidade de Nova York, Rudolph Giuliani, afirmou que o número de vítimas dos atentados que aterrorizaram hoje a cidade pode ser "terrível". "Havia gente saltando das torres gêmeas (do WTC), foi uma situação horrível", disse o prefeito. Ele ordenou a evacuação de toda a parte Sul da ilha de Manhattan (Lower Manhattan), região onde se localizava o World Trade Center (WTC), atingido por aviões seqüestrados. De acordo com as agências internacionais, Giuliani pediu calma à população para que a evacuação seja da forma mais tranqüila possível.