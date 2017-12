Prefeito de NY diz que reconstrução começa hoje O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, disse que começará os esforços de reconstrução econômica de Nova York a partir desta tarde, quando fará reunião com representantes de associações de hotéis, restaurantes e outros setores afetados pelos ataque terroristas à cidade. Giuliani afirmou que pedirá ajuda aos líderes empresariais de Nova York. "Temos a maior comunidade econômica e financeira do mundo e pedirei ajuda aos líderes empresariais para a recuperação econômica da cidade", afirmou. Giuliani confirmou ainda que a fumaça negra vista hoje no alto do edifício do World Financial Center, vizinho às torres derrubadas ontem do World Trade Center, eram provocadas pelos geradores a diesel. Segundo Rudolph Giuliani, os esforços das equipes de resgate, além de encontrar sobreviventes nos escombros do World Trade Center, também vão focar na localização das caixas-pretas dos aviões que atingiram as torres gêmeas. A seu pedido, foram distribuídas fotos de caixas-pretas com o objetivo de que pessoas que nunca viram o objeto para que possam identificá-las entre os escombros. Segundo o prefeito, com as caixas, há expectativa de se obtenha ajuda na identificação dos terroristas. Giuliani disse ainda que o número de corpos de mortos encontrados até agora é de apenas 45. Ele admitiu, porém, que o número total de vítimas fatais dos atentados a Nova York estará "na casa dos milhares" e informou também que os serviços de metrô e ônibus estão voltando à normalidade, mas as estações na parte baixa de Manhattan, que incluem o distrito financeiro, estarão fechadas. Os trens seguirão direto para o Brooklyn.