Prefeito de NY manda evacuar a "baixa" Manhattan Em entrevista à rede local de televisão NY1, o prefeito de Nova York Rudolph Giuliani mandou evacuar a "baixa" Manhattan, depois dos atentados que destruíram as torres gêmeas do World Trade Center, hoje pela manhã. Como todas as principais vias da região estão bloquedas, a população é obrigada a afastar-se a pé. Giuliani ainda não tem informações sobre o número de vítimas das explosões que destruíram os edifícios de 110 andares - onde trabalhavam cerca de 50 mil pessoa -, mas prevê uma "horrível" contagem de mortos e feridos. "Por enquanto, vamos nos concentrar no resgate do maior número possível de vidas", disse.