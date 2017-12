Prefeito de NY pede à população que fique em casa hoje O prefeito de Nova York, Rudolph Guliani, fez um apelo ontem à população da cidade para que as pessoas tratem o dia de hoje como se fosse um dia de tempestade de neve, apesar de ser verão nos EUA. "Pediria para as pessoas que não fossem trabalhar, tirassem o dia de folga e ficassem em casa", afirmou Giuliani. Os serviços de metrô e ônibus em boa parte de Nova York continuam paralisados. A parte baixa de Manhattan, que inclui todo o distrito financeiro de Wall Street, continua interditada. A área está liberada apenas para aqueles que estão envolvidos nos trabalhos de resgate. Ainda há muita fumaça no céu da parte sul da ilha de Manhattan.