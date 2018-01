Prefeito de NY quer cortar 8 mil empregos até 2004 O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, afirmou que vai eliminar 8 mil postos de trabalho da Prefeitura da cidade até 2004. "Acredito que poderemos continuar a reduzir a força de trabalho da cidade por meio de aposentadorias precoces e demissões voluntárias, sem demissões", disse Bloomberg em uma entrevista coletiva. Segundo ele, as demissões vão acontecer "se não conseguirmos atingir o objetivo de outra maneira". A cidade enfrenta uma das maiores crises financeiras de todos os tempos, tendo registrado um déficit fiscal acumulado de US$ 1,1 bilhão desde o começo do atual ano fiscal, em 1º de julho. Segundo Bloomberg, o déficit no próximo ano fiscal poderá alcançar US$ 6,4 bilhões.