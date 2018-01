Prefeito de NY vai escrever 2 livros por US$ 3 milhões O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, assinou um contrato de dois livros de memórias por reportados US$ 3 milhões. Os volumes conterão detalhes sobre suas "experiências pessoais" e sua vida política. Nem Giuliani nem seu editor, a Talk Miramax Books, revelaram a quantia do acordo anunciado nesta quinta-feira. No entanto, uma fonte por dentro das negociações disse, sob condição de anonimato, que a quantia do contrato gira em torno de US$ 3 milhões. De acordo com a Talk Miramax, Giuliani deverá escrever um livro detalhado sobre sua vida, desde sua carreira como promotor federal até seus oito anos como prefeito da maior cidade dos Estados Unidos. Haverá também detalhes sobre sua disputa com Hillary Rodham Clinton por uma cadeira no Senado norte-americano, seu diagnóstico de câncer e suas "experiências pessoais", informou a companhia por meio de um comunicado.