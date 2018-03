Prefeito de NY vai tentar 3º mandato, revela jornal O jornal The New York Times informou ontem que o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, tentará a reeleição em 2009. De acordo com o jornal, Bloomberg, de 66 anos, anunciará sua candidatura para um terceiro mandato amanhã. O prefeito alega que a crise financeira atual exige que alguém com sua experiência em matéria econômica permaneça à frente do governo da capital financeira dos Estados Unidos. Uma lei municipal, no entanto, impede que a reeleição do prefeito da cidade para um terceiro mandato. Bloomberg, contudo, pretende modificar a lei por meio de um projeto que deverá ser aprovado na Câmara Municipal. Eleito em 2001 pelo Partido Republicano, Bloomberg foi reeleito em 2005, mas abandonou o partido no ano passado e se declarou independente. Durante as primárias democratas, ele chegou a ser cogitado para ser vice-presidente na chapa de Barack Obama às eleições presidenciais nos EUA. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.